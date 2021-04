La Polisportiva Capannori all’Eurocamp di Cesenatico

La Polisportiva Capannori sarà presente all’Eurocamp di Cesenatico anche nel 2021. Nell’accordo appena raggiunto tra le due società, la Polisportiva diventa anche il punto di riferimento per la piana e i dintorni per quanto riguarda la settimana del campo estivo.

La società biancorossa si impegnerà quindi a far conoscere e a coinvolgere il maggior numero di atleti in quella che è un’esperienza unica nel suo genere. Si tratta infatti di uno dei camp estivi più ambiti a livello nazionale per molte discipline sportive, con la partecipazione di atleti e personaggi sportivi illustri, sia perché è già strutturata per ospitare e organizzare gruppi ed eventi sportivi e non, non avendo eguali sul territorio. Non si tratta del classico camp che siamo abituati a immaginare, ma di una vacanza che offre sport e mare. Inoltre per i ragazzi è un’opportunità per stringere nuove amicizie con coetanei di altre realtà e consolidare i rapporti con i propri compagni.

“È un’enorme soddisfazione aver stretto questo rapporto con l’Eurocamp di Cesenatico – dice il presidente della Polisportiva, Luca Fontana -. Vorrei ringraziare Samuele e Stefano Pillastrini, Alberto Gatti e l’intero staff della struttura per averci accolto l’anno scorso come una famiglia e per come si è venuto a creare fin da subito un bel legame. È un grande onore per noi poter consolidare questo rapporto con una collaborazione del genere, con l’obiettivo di poter iniziare un bel percorso a lungo termine. Siamo impazienti di intraprendere questa collaborazione e non vediamo l’ora di raggiungervi a Cesenatico”..

Per qualsiasi informazione si può mandare un messaggio diretto alla Polisportiva Capannori su Facebook e Instagram o contattare il 338.263 1410.