Real Forte Querceta, attesa per l’esito dei tamponi

Real Forte Querceta, attesa per l’esito degli ultimi tamponi. A partire dalla giornata di ieri (31 marzo), i componenti del gruppo squadra, attualmente posti in quarantena da parte della Asl competente per il territorio, si stanno infatti sottoponendo a tampone molecolare. L’effettuazione dei test terminerà in data odierna e, qualora gli esiti non riscontrassero ulteriori positività alla Covid19, le sedute di allenamento potranno riprendere regolarmente.