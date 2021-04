Real Forte, nessun nuovo positivo al covid

Buone notizie in casa Real Forte Querceta. Gli esiti finora pervenuti dei tamponi molecolari per l’individuazione del coronavirus a cui sono stati sottoposti i membri del gruppo squadra non hanno riscontrato alcuna positività. Pertanto le sedute di allenamento, alle quali parteciperanno in via esclusiva gli atleti non più soggetti a quarantena, riprenderanno regolarmente a partire dalla giornata di oggi (3 aprile).