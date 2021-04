Covid nel gruppo squadra della Nottolini, attivati i protocolli

Allarme Covid in casa Nottolini Capannori. Sono diversi i componenti del gruppo squadra che sono risultati positivi al virus e sono subiti stati attivati i protocolli per limitare la diffusione del virus.

Salta, per questo, la sfida in programma sabato (10 aprile) contro Acqui Terme che era decisiva per il piazzamento in vista dei playoff per la serie A2, cui le capannoresi si sono già qualificate. La gara, da regolamento, dovrà essere recuperata entro il 2 maggio altrimenti verrà data vittoria a tavolino alle avversarie.

La Toscana Garden Nottolini Capannori, guidata da coach Stefano Capponi, può ambire al secondo posto in griglia playoff ma nel frattempo ha un altro avversario da battere, il coronavirus.