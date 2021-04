Positivi al covid nella Bagnolese, rinviata la partita del Ghiviborgo

Dopo il brutto ko interno nello scontro salvezza con la Margianese, il Ghivoborgo è costretto ad uno stop forzato. È stata rinviata, infatti, la partita di domenica (11 aprile) a causa di alcuni giocatori risultati positivi al Covid nella Bagnolese.

La squadra di Venturi, in attesa di tornare in campo, resta al quartultimo posto con 22 punti in 23 partite.