Carrarese travolta anche dall’Albinoleffe: dimissioni bis per Baldini

Tre ceffoni dall’Albinoleffe e mister Baldini rassegna le dimissioni dalla guida della Carrarese che domenica (18 aprile) ospiterà ai “Marmi” la Lucchese.

I marmiferi sono stati sconfitti 3-0 dai bergamaschi e Silvio Baldini ha rassegnato le dimissioni. Le aveva già presentate dopo il ko con la Giana Erminio ma furono rifiutate. Ora spetterà ai dirigenti azzurri capire cosa fare.

Se riuscirà a evitare il quintultimo posto la Carrarese sarà salva altrimenti dovrà spareggiare per rimanere in C. Mancano 270 minuti al termine della regular season ed il prossimo avversario della Carrarese si chiama Lucchese, ad oggi penultima della classe.