La Carrarese ha scelto: Totò Di Natale è il nuovo allenatore

Serie C, definito il nuovo allenatore della Carrarese dopo le dimissione di Silvio Baldini. È l’ex attaccante dell’Udinese e della nazionale Antonio di Natale.

“La Carrarese – è il comunicato ufficiale – prende atto della volontà irrevocabile espressa, nella giornata di ieri, da parte di mister Silvio Baldini di rassegnare le proprie dimissioni che, rende noto, vengono accettate senza riserva in ragione del preminente interesse rappresentato dal bene presente e futuro del sodalizio – si legge nel comunicato della società. L’occasione è gradita per rivolgere i più sentiti ringraziamenti alla persona di Silvio Baldini per la professionalità mostrata in queste quattro stagioni sportive costellate da importanti risultati a un passo dalla storia nonché per la dedizione, senso di appartenenza e amore non comune mostrato verso i colori azzurri”.

La Carrarese ha definito Di Natale “persona di indiscussa fama calcistica e di indubbie capacità e competenze tecniche. Per il tesseramento saranno avviate le istanze del caso al settore tecnico per consentirgli, in deroga, la possibilità di assumere compiutamente l’incarico”.

La Carrarese rischia concretamente di scivolare nella zona playout dopo cinque sconfitte consecutive e domenica affronterà la Lucchese in una sfida da brividi.

Oggi (11 aprile) il campionato ha visto il pareggio, inutile per entrambe, fra Lucchese e Livorno, penultima e ultima della classe. Prezioso il successo di misura della Pistoiese in casa con il Renate con il gol di Chinellato mentre l’altra sfida salvezza fra Olbia e Giana Erminio termina 0-0.

Fra le altre toscane pareggia fuori casa il Pontedera con la Juventus under 23, pari in rimonta anche per il Grosseto da 0-2 a 2-2 con la capolista Como.

Nel girone B torna a sperare l’Arezzo, che cala il poker con la Vis Pesaro: un 4-2 che lascia aperte speranze per evitare la forbice playout.