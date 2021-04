Gp Parco Alpi Apuane, ottime prestazioni nel weekend in strada e in pista

Un fine settimana con sapore di normalità per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con ottime prestazioni in strada e in pista.

Sabato (10 aprile) a Livorno, nel meeting su pista sui 3mila metri, meraviglioso di Giacomo Verona nella propria batteria che si è imposto in solitaria con l’ottimo tempo di 9’03”, ottime prestazioni per Giole Alari e Matteo Coturri (rispettivamente con 9’10” e 9’14”) e buone prove per Dario Anaclerio, Stefano Bascherini, Filippo Baldini, Giampaolo Filauro e Gianfranco De Sanctis.

Domenica (11 aprile) nel parco del Trasimeno, alla Strasimeno, ottime prove per i rappresentanti del gruppo, con l’oro di categoria per Juri Mazzei e gli argenti di categoria per Rocco Cupolo e Roberto Ria sulla distanza di 21 chilometri e l’argento di categoria per Alberto Cappello sulla distanza di 42 chilometri; a Scerni, alla Stracittadina di Scerni, ottimo oro di categoria per Francesco D’Agostino; a Stara Zagora, in Bulgaria, alla Marathon Stara Zagora, ottimo bronzo assoluto per Joash Koech Kipruto con il tempo di 2h25’39”.