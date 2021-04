Lucchese, esonerato mister Lopez: squadra affidata a Di Stefano

Giovanni Lopez non è più l’allenatore della Lucchese. Il tecnico è stato ufficialmente esonerato questa mattina (13 aprile), a sole tre giornate dalla fine del campionato. Una decisione un po’ a sorpresa, in cui ha sicuramente pesato la brutta prova casalinga con il Livorno, una gara da dentro o fuori pareggiata con tanta sofferenza e senza mai essere pericolosi.

La società prova a dare una disperata scossa alla squadra. La situazione in classifica dei rossoneri è molto delicata, i playout sono sempre più lontani: a guidare la Lucchese verso il miracolo sarà Oliviero Di Stefano, che tenterà l’impresa a partire dalla prossima fondamentale partita contro la Carrarese di Totò Di Natale.

Questo il comunicato ufficiale: “La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Giovanni Lopez. Al tecnico il ringraziamento per l’impegno profuso in questa difficile stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La conduzione tecnica verrà da quest’oggi affidata al signor Oliviero Di Stefano, che gode della piena stima e fiducia della società”.