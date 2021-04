Basket Le Mura, domenica gara 1 dei playout a Battipaglia

Basket Le Mura, ecco le date dei playout.

Per evitare la retrocessione le biancorosse dovranno avere la meglio, in due gare su tre, di Battipaglia già battuta due volte in regular season.

Prima sfida domenica (18 aprile) alle 18 in Campania. Gara 2, che si spera possa già chiudere i conti, mercoledì 21 aprile al Palatagliate alle 18. Sempre al Palatagliate si svolgerebbe eventuale gara 3, alle 19 di venerdì 23 aprile.