Parte la Coppa Toscana Mtb: il 4 luglio fa tappa a Barga

L’ufficialità è finalmente arrivata: con la Costa degli Etruschi Epic del prossimo 9 maggio, il circuito Coppa Toscana Mtb vedrà finalmente la luce. Un parto difficile, quello che la challenge ha affrontato, ma in questo periodo così complicato tutti i circuiti sono chiamati a lunghe attese nella speranza che la situazione vada sempre migliorando grazie alla campagna vaccinale. È tempo quindi di provvedere alle iscrizioni per il circuito, che dal 9 maggio regalerà spettacolo ed emozioni attraverso 9 appuntamenti, che terranno compagnia agli appassionati fino alla metà di ottobre.

Il costo delle iscrizioni al circuito è di 140 euro, il che significa meno di 15 euro a gara, un prezzo decisamente conveniente: gli organizzatori, pur affrontando le difficoltà di allestimento delle prove con l’aggiunta dei costi relativi alle disposizioni sanitarie, hanno voluto mantenere un occhio di riguardo verso chi mostra di avere fiducia nel circuito, che torna in calendario dopo due anni.

C’è però un’ulteriore opzione, al costo di 190 euro comprendente anche la partecipazione alla Capoliveri Legend Cup, la gara del 3 ottobre dell’Isola d’Elba che quest’anno assegnerà i titoli mondiali Marathon. L’iscrizione completa di compilazione del modulo e dell’avvenuto bonifico bancario va inviata a all’indirizzo abbonamenti@coppatoscanamtb.it o tramite whatsapp al 335.261266, ma si può provvedere anche sul sito www.winningtime.it.

Ora non resta che prepararsi per il 9 maggio, ma intanto queste sono le successive tappe: 30 maggio la Gf Da Piazza a Piazza a Prato; 27 giugno la Casentino Bike a Bibbiena; 4 luglio il nuovo Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio a Barga speciale gadget per gli iscritti a questa edizione del circuito; 18 luglio Rampichiana ad Arezzo; 5 settembre Straccabike a Pratovecchio; 12 settembre Sinalunga Bike a Sinalunga; chiusura il 17 ottobre a Monteriggioni con la classica Gran Fondo del Castello, inizialmente apertura del circuito.

Info e il regolamento sul sito del circuito www.coppatoscanamtb.it.