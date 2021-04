Tutto pronto per l’incontro dedicato alla riforma dello sport e alle agevolazioni fiscali

La riforma dello sport e le agevolazioni fiscali saranno al centro di un incontro venerdì (16 aprile) a partire dalle 17 in diretta sul canale Youtube Live Love Lucca. Si parlerà in particolare delle novità introdotte nell’ordinamento sportivo, nello sport dilettantistico, delle figure dello sport sia professionali che non, dell’impiantistica sportiva e delle possibilità di ottenere bonus e agevolazioni.

Dopo l’introduzione e i saluti dell’assessore allo sport del Comune, Stefano Ragghianti, del presidente di Panatlhon Guido Pasquini e del delegato Coni per Lucca, Stefano Pellacani, sono previsti gli interventi degli avvocati Priscilla Palombi e Maurizio Folli e del dottor Alessandro Bertolucci.

Modererà il dibattito Arturo Guidi della consulta dello sport.