Pugilistica Lucchese, continuano gli eventi per il centenario: nel weekend c’è il torneo esordienti

Proseguono nel fine settimana le manifestazioni organizzate dalla Pugilistica Lucchese per celebrare il centenario della società. Sabato 17 e domenica 18 aprile a partire dalle 16, la palestra dell’Isi Pertini sarà infatti teatro del Trofeo esordienti Élite 2a serie, la quinta riunione pugilistica organizzata in questo anno.

L’evento si volgerà a porte chiuse secondo le normative anti-Covid Fpi, e sarà riservato agli atleti che si stanno affacciando al mondo del pugilato, con il massimo di due incontri nel proprio record personale. Il programma prevede 16 incontri al giorno, che verranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook della Pugilistica Lucchese.

Degli atleti della Pugilistica Lucchese parteciperà al torneo solo il peso massimo (91kg) Dezjan Tabaku, reduce da un esordio vincente disputato a Reggio Emilia nello scorso fine settimana. Ma nei match fuori torneo saliranno sul ring anche alcuni dei pugili della scuderia lucchese “troppo esperti” o “troppo giovani” per poter partecipare a questa manifestazione.

“Torna dopo la sconfitta subita a Latina lo Youth 70kg Achraf Lekal, che sul ring di casa ha finora dato il meglio di sé, mettendovi a referto già due convincenti vittorie dall’inizio del 2021 – ricorda la Pugilistica Lucchese -. Salirà sul quadrato per la prima volta dall’inizio dell’anno Lorenzo Garofano, Youth 69kg, che ritorna a combattere dopo un lungo stop iniziato prima dello scorso inverno. Sarà inoltre presente l’esperto peso medio (Élite 75kg) Filippo Rimanti, che cercherà di proseguire la serie di vittorie iniziata con la prima manifestazione del centenario della società. Il 2021 continua a confermarsi come un anno di intensa attività pugilistica per la città di Lucca. Iniziato da poco e col botto, promette ancora molti altri eventi a celebrare questo nostro storico traguardo”.