Eccellenza, si ricomincia con un campionato-lampo. Per il Tau esordio a Perignano

La tensione alle stelle, l’emozione a fior di pelle: l’Eccellenza torna in campo domenica (18 aprile). Il Tau Calcio Altopascio è pronto con una squadra rinnovata, con tanta curiosità e un protocollo rigidissimo per assicurare a tutti, giocatori e staff, la giusta sicurezza e serenità per un campionato che si preannuncia diverso da tutto quello che conosciamo.

“Queste settimane di preparazione – commenta il direttore sportivo della prima squadra, Maurizio Dal Porto – sono andate bene, nonostante nessuna squadra abbia avuto la possibilità di confrontarsi sul campo. C’è tanta curiosità da parte di tutti. Sicuramente il Perignano non è una squadra semplice: già ad inizio stagione aveva dato dimostrazione di essere ben attrezzata e dopo i nuovi innesti ha aggiunto forze importanti. Quello di domenica sarà un bel test per tutti”.

“L’umore è alto – prosegue – i ragazzi hanno dimostrato tutta la loro emozione e felicità di tornare in campo già dalle prime sessioni di allenamento. Questa settimana abbiamo rivisto in loro, in tutti noi, la classica tensione che anticipa una partita: una boccata di normalità in una situazione così inedita. Ci riempie di soddisfazione, inoltre, aver inserito nel gruppo squadra anche alcuni Allievi classe 2004 al loro esordio nel calcio degli adulti. Siamo sicuri che anche loro, come tutti quanti i nostri giocatori, daranno il massimo”.

Appuntamento, dunque, per domenica in trasferta contro il Fratres Perignano.