Dopo il rinvio dello scorso marzo a causa delle misure restrittive per il contrasto e il contenimento del Covid 19 in vigore nella Città di Viareggio, la 46esima Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio e Coppa Carnevale Gran Crociera è stata nuovamente inserita nel calendario nazionale e internazionale Coni Fiv 2021 come manifestazione di preminente interesse nazionale.

L’imperdibile appuntamento patrocinato dal Comune di Viareggio e valido quale prova di qualificazione al campionato italiano assoluto di vela d’altura e per l’assegnazione del Trofeo Armatore 2021 si svolgerà, infatti, nel weekend del 15 e 16 maggio, sempre nello specchio acqueo antistante il porto viareggino e aprirà ufficialmente la stagione agonistica 2021 di Vela d’altura del Club Nautico Versilia.

La regata nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti) riservata alle imbarcazioni Orc International, Orc Club, Gran Crociera e Irc, sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sezione di Viareggio, in accordo con la Fiv e l’Uvai e con il prezioso supporto della Capitaneria di porto di Viareggio e si svolgerà nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni relative alla situazione epidemiologica. La giuria e il comitato saranno composti dal presidente del Cdr Maurizio Giannelli e da Benito Franco Manganelli, Stefano Giusti, Beatrice Bolletti e Danilo Morelli.

In questo week end di grande vela saranno assegnati il Trofeo Mancini, il Trofeo Burlamacco e l’ambita Coppa Carnevale e tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv, alle quali i partecipanti dovranno attenersi.

Alla Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio, parteciperanno le imbarcazioni classificabili come regata o regata/crociera con valido certificato di stazza Orc International o Orc Club e comprese tra le classi 0 e la classe 5. Per la Coppa Carnevale Gran Crociera, invece, regateranno le imbarcazioni Gran Crociera in possesso delle caratteristiche indicate sul bando di regata e di valido certificato di stazza Orc International o Orc Club.

Il bando e i moduli della 46esimo Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio sono scaricabili dal sito www.clubnauticoversilia.it e dalla pagina Facebook del Club Nautico Versilia, mentre le istruzioni di regata saranno pubblicate anche sulla notice board della App My Federvela dalle 17,30 del 14 maggio. Non è prevista la distribuzione cartacea di alcun documento né la sua esposizione ad un albo.