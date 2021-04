Mille metri su pista, bene il campione del Gp Apuane Bouamer

Settimana con appuntamenti importanti per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde dove, in strada o in pista, i protagonisti sono sempre i ragazzi del presidente Graziano Poli. Ieri (18 aprile), a Santa Maria a Monte, è andato in scena il campionato regionale sui 10000 metri in pista, valevole per il Cds nazionale di corsa su strada.

La società biancoverde è stata rappresentata da 40 atleti che hanno ben figurato in tutte le classifiche di categoria, con gli acuti tra le Promesse del nipote d’arte Ivan Antibo (oro con tempo di 31’09”), in quella Senior Assoluti per il campione toscano di corsa campestre 2020 e 2021 Omar Bouamer (secondo assoluto e campione toscano assoluto con il tempo di 30’36”) e Alessandro Brancato (argento con tempo di 30’54”) e tra gli Sm50 per un ottimo Andrea Marsili (argento con tempo di 35’26”); non solo a Pisa, ma anche a Firenze la societa’ garfagnina e’ stata protagonista con Gioele Alari secondo assoluto sulla distanza dei 2000 metri in pista con il tempo di 5’49”; passando alla corsa su strada, nell’impegnativo giro a tappe dell’Umbria, ottima prova per Roberto Ria che ha conquistato l’argento di categoria.