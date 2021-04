Orecchiella, Prunea segna il nuovo record italiano master nei mille metri in pista

Simona Prunea (Gs Orecchiella Garfagnana) ancora spettacolare, sigla il nuovo record italiano master SF50 sui 1000 metri in pista con il tempo di 3’08”86.

Il precedente limite apparteneva a Cristina Gallì con il tempo di 3’11”02 stabilito due anni fa a Monaco di Montecarlo.

Simona Prunea, allenata dal tecnico Massimo Santucci, ha stabilito il nuovo primato sabato (17 aprile) allo stadio Ridolfi di Firenze, nell’ambito della manifestazione di atletica leggera su pista organizzata dalla Atletca Firenze Marathon sotto l’egida di Fidal Toscana, ad una settimana esatta dal record italiano che ottenuto sui 2000 metri master SF50 in pista a Brescia con il tempo di 7′ netti, abbassando sensibilmente anche in questo caso, di ben 7 secondi, il precedente limite detenuto dal 2016 da Jocelyne Farruggia.

I due record vanno a impreziosire una prima parte della stagione 2021 già ricca di successi per Simona Prunea, vincitrice degli Italiani Indoor con il doppio titolo di categoria master nei 1500 e 3000 metri.