Don Bosco Livorno – Basketball Club Lucca 69-55 (28-14 – 38-25 – 50-44)

DON BOSCO LIVORNO: Mori 6, Mezzacapo 1, Carlotti , Ense 20, Paoli 7, Ciano , Kuuba 16, Mazzantini 8, Vespasiano 2, Malfatti , Fantoni 7, Paoli 2. All. Aprea

Foto 3 di 3





BASKETBALL CLUB LUCCA: Cattani , Succurto 2, Barsanti 10, Volterrani , Spagnolli 7, Giovannetti N. 7, Simonetti 9, Lombardi 8, Pierini 12, Giovanneti A. All. Vangelisti

Un’altra sconfitta nelle travagliata stagione di C Gold del Bc Lucca.

Fischio e palla che volteggia, Don Bosco Livorno e Basketball Club Lucca si affrontano per l’ultima partita della prima fase, labronici a caccia del terzo posto in classifica e Bcl in cerca di un riscatto che funzioni da viatico contro tutte le peripezie avverse avute in questa stagione.

Il Don Bosco non è certo un cliente facile e lo si vede da subito con un parziale di 8.0 che segna il percorso del primo quarto, ad incrementare il punteggio fino al primo finale di 28.14 ci pensano poi Ense e Kuuba già in doppia cifra alla prima sirena.

Un secondo quarto che inizia su una tripla di Spagnolli e due punti di Simonetti, ma anche un antisportivo del capitano che manda i padroni di casa in lunetta per il 30-19. Più pronti i ragazzi di Vangelisti in questa frazione di gioco che riescono a risalire fino al meno nove. I più attivi in campo sono Ense e Vespasiani che riportano il Don Bosco sul più undici, è un secondo quarto in cui il Basketball Club Lucca avrebbe dovuto approfittarne maggiormente vista la percentuale di errori in fase realizzativa dei padroni di casa

Terzo quarto che riprende sulla falsa riga dei precedenti, con un Basketball Club Lucca che non riesce a recuperare quel passivo maturato nel primo periodo, di fatto dopo sei minuti il punteggio continua a riportare un meno dieci, 48-38 poi è Lombardi ad infiammare la panchina con due ottimi punti, Barsanti da fuori ed ancora Lombardi per un mini break da 7-0 che porta i bianco/rossi sul meno sei alla sirena aggiudicandosi il quarto

Per il Bcl c’è Pierini che sta prendendo confidenza con il canestro, è per adesso l’unico in doppia cifra, lo seguono Simonetti e Barsanti con otto punti ciascuno. Primi punti per i padroni di casa realizzati dalla lunetta, Pierini e Barsanti replicano pe il meno tre, in campo però si comincia a sentire ronzare il motore del Don Bosco che usufruisce anche di una situazione di falli vantaggiosa che lo porta spesso in lunetta.

Ancora pesa il parziale del primo quarto, il Bcl ha dei buoni momenti in cui recupera, ma poi non riesce a dare continuità alle sue azioni, vanificando il lavoro fatt: quattordici erano a fine primo quarto e quattordici sono alla sirena finale i punti di differenza.