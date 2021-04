Di Lorenzo festeggia le 100 presenze in serie A: “Felice del traguardo”

Cento presenze nel campionato di serie A dopo nemmeno tre stagioni. È questo il grande traguardo tagliato dal terzino di Ghivizzano Giovanni Di Lorenzo, festeggiato ieri sera (22 aprile) con la fondamentale vittoria per 5-2 contro la Lazio. Di Lorenzo, così come il suo Napoli, sta tornando ad altissimi livelli e adesso è in corsa per un posto in Champions League e per un posto all’Europeo con la maglia azzurra dell’Italia.

Giovanni Di Lorenzo si è conquistato la Serie A con una lunga gavetta, ma ha dimostrato di poterci stare e giocarci da assoluto protagonista. Dopo la prima grande stagione con l’Empoli, il terzino di Ghivizzano ha conquistato anche Napoli.

Il terzino di Ghivizzano ha festeggiato le 100 in A postando una foto sui social: “Felice del traguardo”.

Il messaggio di congratulazioni sui social del Napoli: “Cento. Nel match di ieri Giovanni Di Lorenzo ha collezionato la 100esima presenza in Serie A!”.

Anche la Gazzetta dello Sport elogia il terzino di Ghivizzano dopo la vittoria di ieri con un bel 6,5 in pagella: “Non si perde nello svolgere le due fasi, quando si propone è pericoloso”.