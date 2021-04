Il Tau Calcio ospita il San Marco Avenza: partita in diretta streaming su Facebook

Seconda partita di campionato per il Tau Calcio Altopascio, questa volta in casa e con un’attenzione particolare ai tifosi, che, purtroppo, non potranno partecipare “in presenza” allo stadio. La società, infatti, ha predisposto una diretta streaming gratuita alla quale sarà possibile accedere dalla pagina Facebook Tau Calcio Altopascio: un modo per stare vicini alla squadra, senza muoversi da casa.

La diretta, curata da NoiTv con Gino Mazzei di ToscanaGol che curerà il commento, è stata pensata dalla società per offrire un servizio ulteriore al pubblico degli appassionati: le dirette, infatti, saranno previste per tutte le partite interne della squadra di Eccellenza, quelle cioè giocate allo stadio di Altopascio.

Nuova sfida, dunque, per gli amaranto di mister Cristiani che ospiteranno sul sintetico di Altopascio il San Marco Avenza.

“Ci aspettiamo una partita equilibrata – commenta il direttore sportivo della prima squadra, Maurizio Dal Porto -: anche i nostri avversari hanno deciso di formare una rosa giovane, dando la possibilità ad atleti sotto quota di mettersi alla prova con il calcio dei ‘grandi’. Dopo la sconfitta di domenica, la settimana amaranto è passata con entusiasmo. Purtroppo domenica dovremo fare a meno di Niccolai, che ha collezionato una doppia ammonizione contro il Perignano, ma tornerà in forze Nieri che ha scontato la squalifica ricevuta prima dello stop al campionato. Credo che potremo fare un risultato positivo: una conquista che premierebbe i ragazzi che si stanno impegnando al massimo e che ogni giorno mettono anima, corpo e cuore in questo sport. Se lo meritano”.

Appuntamento dunque per domenica (25 aprile) alle 15 contro il San Marco Avenza.