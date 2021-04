Paolo Andreucci subito fuori al Rally Adriatico

Un inizio di stagione amaro per Paolo Andreucci e Francesco Pinelli al ventottesimo Rally Adriatico, che nella prima prova di stagione hanno dovuto alzare bandiera bianca. Un’uscita di strada subito dopo un dosso nella Colognola 1 ha rovinato la gara del pilota di Mrf Tyres.

“Sono rammaricato per la nostra uscita di strada – ha commentato il portacolori della Scuderia M33 Paolo Andreucci – Mi dispiace per MRF Tyres, per il team H Sport di Silvio Lazzara e per tutti i nostri partner. Purtroppo subito dopo un dosso ho perso la vettura finendo rovinosamente nel terrapieno. Nel corso dello shakedown avevamo avuto buoni riscontri cronometrici e anche nella prima prova, stando ai nostri riferimenti in prova, stavamo andando molto bene. Peccato perché il nostro campionato inizia con uno stop, adesso dovremo impegnarci per recuperare il gap dagli avversari.”

L’uscita di strada per fortuna non ha avuto nessuna conseguenza per l’equipaggio, che è stato in grado di uscire dalla vettura senza problemi. Adesso è il momento di pensare al prossimo appuntamento ed archiviare quanto prima questo spiacevole episodio.