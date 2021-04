Due pareggi per le formazioni di Eccellenza della Lucchese. Il Camaiore non allunga la striscia dell’esordio a Ponte a Egola con il Tuttocuoio e non va oltre il pari a reti bianche con il Cascina. Primo punto nel campionato per il Tau Calcio che con Antoni raddrizza la gara casalinga con il San Marco Avenza.

Ecco come è andata nel girone A

Camaiore-Cascina 0-0

CAMAIORE: Petroni, Galli, Barsotti, Signorini, Verdi, Arnaldi, Da Pozzo, Ceciarini, Geraci, Viola, Bertolucci. A disp.: Mariani, Ricci, Agostini, Papi, Morelli, Conti, D’Antongiovanni, Mancini, Raffi. All.: Bracaloni

CASCINA: Brunelli, Borgia, Puleo, Balleri, Fatticcioni, Cela, Olivotto, Pini, Chiaramonti, Luci, Rigirozzo. A disp.: Gambini, Giari, Scaramelli, Barsotti, Materazzi, Gargini, Tescione, Folegnani, Cosi. All.: Polzella

ARBITRO: Niccolai di Pistoia (Scellato e Gelli di Prato)

Cuoiopelli-Massese 1-1

Ponsacco-Fratres Perignano 1-1

San Miniato Basso-Tuttocuoio rinviata

Tau Calcio-San Marco Avenza 1-1

TAU CALCIO: Citti, Magini G., Nieri, Anzilotti, Mancini, Fedi, Antoni, Pratesi, Ceceri, Maccagnola, Benedetti. A disp.: Donati, Ricci Tommaso, Magini L., Rossi, Manfredi, Lucchesi, Fazzini, Ghilarducci, Barbera. All.: Cristiani

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, De Angeli, Valori, Brizzi, Zuccarelli, Gamberucci, Ballani, Cucurnia, Taraj, Pedrazzi, Gabrielli. A disp.: Pinna, Mosti D., Cacciatori, Ussi, Niang, Tornari, Dell Amico, Doretti, Iardella. All.: Turi

ARBITRO: Cremonini di Pisa (Lampedusa e Ginanneschi di Grosseto)

RETI: 11’st Gabrielli, 26’st Antoni