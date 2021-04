In piscina a Massarosa i giovani campioni del nuoto toscano

Da venerdì a domenica tre giorni di grande nuoto vissuti alla piscina comunale di Massarosa con i campionati regionali di nuoto giovanili che valgono anche come campionato nazionale giovanile che quest’anno è appunto su base regionale. Una conferma del ruolo di Massarosa e della piscina comunale come protagonista del panorama toscano. In questo weekend si sono disputate le gare maschili dopo che lo scorso fine settimana erano scese in vasca le ragazze. A Massarosa sono arrivate società sportive da tutta la regione

“Lo sport è un ottimo strumento anche dal punto di vista della promozione turistica – commenta il sindaco Alberto Coluccini – il nuoto è una tradizione che dobbiamo salvaguardare e far crescere, insieme a tante altre discipline che dopo questo anno difficile per la pandemia torneranno protagoniste sul nostro territorio”

La manifestazione organizzata dal comitato regionale toscano della Federazione Italiana Nuoto supportato da Aquatica ha fatto registrare ottimi risultati in vasca confermando il forte apporto del nuoto toscano al nuoto nazionale.

L’amministrazione comunale ha partecipato alle premiazioni in una Piscina Comunale allestita in grande stile per l’occasione.