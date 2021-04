Cruciani stende il Lecco al Porta Elisa: la Lucchese è ancora viva

Lucchese – Lecco 1-0

LUCCHESE (4-4-2): Pozzer; Pellegrini, Panariello, Dumancic, Maestrelli (20′ st Lo Curto); Nannelli (1′ st Zennaro), Cruciani, Meucci, Panati (20′ st Petrovic), Bianchi (44′ st Sbrissa), Marcheggiani (35′ st De Vito). A disp.: Biggeri, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Bartolomei, Galardi, Marinai. All. Di Stefano

LECCO (3-5-2): Borsellini; Cejak, Malgrati, Cauz; Nesta (13′ st Raggio), Masini, Nannini (30′ st Capoferri), Lora, Dentello Azzi; Mastroianni (19′ st Mangni), Iocolano. A disp.: Pulze, Villa, Liguori, Malinverno, Haidara, Moleri. All. D’Agostino

ARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Pedone di Reggio Calabria, Porcheddu di Oristano)

MARCATORE: 34′ st rig. Cruciani

NOTE: ammoniti Panariello, Celiak, Borsellino, Mangni. Al 6′ st espulso Celiak per doppia ammonizione. A fine gara espulsi Borsellini e Malgrati. Angoli 2-4. Recupero: 0′, 5′

La Lucchese è ancora viva. I rossoneri, con tanto cuore, stendono 1-0 il Lecco (in dieci uomini per praticamente tutto il secondo tempo) al Porta Elisa in una gara fondamentale per continuare a credere nei playout. A decidere la gara è il rigore di capitan Cruciani, il migliore in campo insieme al solito Bianchi.

Grazie alla vittoria sul Lecco la Lucchese sale a 31 punti in classifica, agguantando la Pistoiese che è finita ko in casa con il Grosseto. La corsa per centrare i playout adesso è aperta: al quartultimo posto c’è la Pro Sesto con 40 punti, a +9 dai rossoneri e con l’ultima gara contro il retrocesso Livorno; al quintultimo la Giana Erminio con 41, a +10 dalla squadra dalla Lucchese e con l’ultima partita da disputare con la Pistoiese. Il miracolo è ancora possibile: i rossoneri si giocheranno un’intera stagione nell’ultima gara con il Renate, sperando in un passo falso delle avversarie.

La cronaca

Vincere e sperare nel miracolo. Dopo la disastrosa prestazione nel derby con la Carrarese, la Lucchese si gioca le residue speranze di agganciare il treno playout contro il Lecco. A due giornate dal termine del campionato, i rossoneri sono all’ultimo posto – a pari merito con il Livorno – con soli 28 punti. Nell’ultima partita al Porta Elisa la Lucchese ha l’obbligo di vincere contro un Lecco ammazza-grandi e in piena corsa per centrare il terzo posto e sperare in un passo falso degli avversari.

Mister Di Stefano opta per il 4-4-2 con Pozzer in porta, Panariello e Dumancic al centro della difesa, Pellegrini e Maestrelli terzini. Sulla mediana spazio a Cruciani e Meucci, sulla fasce Panati e il rientrato Nannelli. In attacco confermatissimo bomber Bianchi in coppia con Marcheggiani. Petrovic pronto a subentrare. Il Lecco di D’Agostino risponde con un 3-5-2 con la coppia d’attacco Mastroianni-Iocolano.

Piacevole avvio di gara, con le due squadre in campo che si rendono subito pericolose: al 6’ ci provano gli ospiti con Masini, ma il suo tiro da fuori termina alto. Si intuisce subito il copione della gara: il Lecco fa la partita, la Lucchese si difende e prova a fare male in ripartenza con la regia di capitan Cruciani. Al 10’ si vede la Lucchese: Bianchi riconquista palla in posizione avanzata, appoggia a Panati dal limite dell’area che al volo calcia alle stelle. Brivido Lucchese: al 12’ Pozzer sbaglia clamorosamente il rinvio calciando addosso a Iocolano che poi non riesce ad arrivare sul pallone con il portiere rossonero che rimedia in qualche modo al suo errore.

Calano i ritmi con il passare dei minuti. Al 23’ grandissima occasione per il vantaggio rossonero: su un contropiede fulmineo, Marcheggiani serve Bianchi che in campo aperto disorienta la difesa avversaria ma sul più bello calcia troppo centrale non creando particolari problemi a Borsellini. Il Lecco risponde al 29’ con il bel destro da fuori di Nannini indirizzato all’angolino, Pozzer è attento e devia in corner. La Lucchese, con tanto cuore, prova a cambiare la gara: al 32’ il tiro da lontano di Cruciani non inquadra lo specchio. La prima frazione di gioco termina 0-0: tanti errori in campo, ma la Lucchese ci ha almeno provato.

Mister Di Stefano effettua un cambio ad inizio ripresa: dentro Zennaro, fuori Nannelli. Al 6’ cambia la partita: Celiak, ammonito da appena un minuto, stende Marcheggiani lanciato a rete e riceve il doppio giallo. Il Lecco rimane in dieci uomini. La Lucchese si butta in attacco alla ricerca del gol: all’11’ Bianchi fa quello che vuole in area ma sbaglia ancora una volta la conclusione. Lecco pericoloso nonostante l’uomo in meno: al 16’ Iocolano, servito in area, calcia al volo di destro ma Pozzer salva i rossoneri deviando in corner. Di Stefano si gioca il tutto per tutto: al 20’ fuori Maestrelli e uno spento Panati, dentro Lo Curto e Petrovic. Al 21’ buona chance per i rossoneri: Cruciani batte un bella punizione in area trovando Panariello sul secondo palo che spreca calciando male. Passano due minuti e il Lecco risponde con il neo-entrato Mangni, che spreca un ghiotto contropiede calciando alto.

Svolta della gara: al 32’ Bianchi si inventa una grande imbucata per Marcheggiani che viene abbattuto in area da Borsellini in uscita bassa. L’arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta capitan Cruciani che sfonda la rete per il gol dell’1-0. La Lucchese è ancora viva.

Finale vietato ai deboli di cuore: in pieno recupero Petrovic, a tu per tu con il portiere ospite in contropiede, fallisce il match point colpendo il palo. Dopo 5 minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro: la Lucchese stende il Lecco 1-0. Vittoria fondamentale per i rossoneri.

Dopo il 90′

Il presidente Bruno Russo ci crede: “Siamo arrivati alla fine del campionato e siamo sempre convinti di poter ancora riuscire a disputare i playout. Purtroppo siamo legati ai risultati delle altre squadre, ma oggi sono stati a nostro favore. Domenica abbiamo una partita fondamentale con il Renate, vincendola è molto probabile centrare i playoff. Ci abbiamo sempre creduto di tenere accese la famosa e per ora ci siamo riusciti: siamo arrivai all’ultima domenica a giocarci la partita che potrebbe farci fare i playout. Con calma e senza illuderci per niente. Essere arrivati così a quest’ultima domenica, dopo tutte le cose che ci sono successe e tutti gli errori che abbiamo fatto, è una cosa positiva. Ora andiamo a Renate, una partita importantissima. Ricordiamoci che difendiamo una storia. Andiamo avanti per la nostra strada nella speranza di riuscire a festeggiare. Tutti quanti ci dobbiamo credere, noi ci crediamo fortemente. Forza Lucchese”.