Il pugile Samuele Giuliano si aggiudica il torneo Alberto Mura

Un nuovo traguardo per Samuele Giuliano, pugile di Borgo a Mozzano. Si è infatti aggiudicato il torneo Alberto Mura, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana che si è svolto a Roseto degli Abruzzi dal 21 al 25 aprile.

Il pugile categoria youth 81 kg che nelle ultime partecipazione si era aggiudicato due medaglie d’oro e una d’argento era accompagnato all angolo dal padre e maestro Massimo Giuliano.

I sorteggi rendono la strada più dura a Samuele che nel primo giorno incontra il pugile campano Albano, ma le doti e la capacità di Samuele lo portano a un netto 4 a 1 .

In semifinale incontra il pugile di Rovigo Odobashi, molto ostico, ma per Samuele, pugile attendista e veloce, non ci sono problemi ed è 5-0.

La finale è con il pugile del Friuli-Venezia Giulia Fabio Andriola che cerca di fare il match, ma Samuele non gli fa mai trovare la giusta distanza. Velocità e continui spostamenti lo portano ad una vittoria netta 5-0.

Una rivalsa questa per Samuele Giuliano che a dicembre non potè disputare la finale italiana a Roma perché contagiato dal Covid, dando così la medaglia nelle mani di Domenico Vinciguerra senza competere. Dopo aver confermato di essere il pugile piu forte della sua categoria attende i campionati europei a settembre.