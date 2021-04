Pro Cycling Fanini sfortunata: tre cadute a Corridonia per il team

Tre cadute, di cui una rovinosa, hanno condizionato irrimediabilmente la prova della Pro Cycling team Fanini a Corridonia, nelle Marche.

Particolarmente sfortunata Alessandra Grillo, molto attesa nei tratti in salita, che è dovuta addirittura ricorrere alle cure dell’ospedale di Macerata e che, secondo il parere medico, nonostante il forte trauma può ritenersi ‘contenta’. Per lei è stata diagnosticata infatti la frattura di una vertebra con annesso due mesi di riposo: “In questa giornata infausta – ha sottolineato il direttore generale Manuel Fanini – possiamo comunque tirare un bel sospiro di sollievo soprattutto per le conseguenze riportate da Alessandra; il medico del pronto soccorso, infatti, ci ha detto che se veniva interessata una vertebra vicino a quella lesionata si sarebbero corsi rischi ben più gravi”.

La giornata nera per la squadra lucchese è stata caratterizzata anche dai capitomboli di Giulia Luciani e Stefania Belloni avvenuti in momenti topici della gara quando il gruppo stava procedendo ad alta velocità; difficile, quindi, rientrare fra le prime.

“Avevamo pensato di costruire il piano gara cercando di lavorare per Giulia Luciani – ha commentato il direttore sportivo Giuseppe Fiscarelli –. Tutti questi inconvenienti, però, ci hanno stravolto l’idea iniziale. A quel punto abbiamo deciso di movimentare la corsa con le tre superstiti e con Ylenia Fiscarelli che, in mezzo a così tante difficoltà, ha comunque cercato più volte la fuga anche se è sempre stata ripresa. Ora abbiamo bisogno di rimettere in sesto (nel vero senso della parola e da un punto di vista fisico) il gruppo per presentarci in condizioni accettabili al prossimo appuntamento”.

Prossima gara che è in programma il 9 maggio in provincia di Padova.