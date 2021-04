Avrebbe compiuto cento anni oggi (28 aprile) il capostipite della “dinastia Fanini”, famosa nel mondo del ciclismo da oltre settant’anni. Lorenzo Fanini, classe 1921, è stato il fondatore dei team Fanini nel 1948 ed è scomparso ormai 17 anni fa. Nel giorno del centenario è stato ricordato da amici e conoscenti al santuario di Montenero, luogo sacro caro a Fanini, dove per molti anni è stato solito organizzare una pedalata da Lucca con atleti ciclo amatori e appassionati.

È stato lui uno dei primi costruttori di biciclette nella provincia di Lucca e uno dei principali esperti del settore. Tra le file delle sue squadre, passate poi nelle mani dei figli Pietro, Michele, Brunello e Ivano, sono passati migliaia di ragazzi di tutte le età, dai sei anni in poi. Da Mario Cipollini a Michele Bartoli, entrambi seguiti e messi in bicicletta sotto la sua supervisione.

Foto 3 di 3





“Rimarranno indelebili i momenti in cui andava al seguito delle gare ciclistiche con le sue speciali auto americane Cadillac, adibite ad ammiraglie, sempre insieme ai suoi fedelissimi cani che lo seguivano ogni dove – ricordano parenti e amici -. Un’icona di stile anni luce avanti alla maggior parte delle persone di quell’epoca. Lorenzo era un vero e proprio personaggio. Vulcanico, passionale, unico. Un uomo estremamente generoso, che dava tutto se stesso per il ciclismo e per i membri delle sue squadre che trattava come parte integrante della sua famiglia. Per lui infatti, ogni atleta era come un figlio e cercava sempre di motivarlo e non fargli mai mancare niente. Era un uomo molto coraggioso e pieno di vita. Non si fermava mai, affrontando ogni curva della vita come fosse un rettilineo, senza paura e senza scorciatoie. Era anche un uomo con grande senso del commercio, virtù che ha tramandato ai suoi quattro figli”.

“Era anche un appassionato organizzatore di eventi e rimarranno memorabili le feste che organizzava dopo le competizioni ciclistiche in corte Fanini insieme all’amata moglie Livia. Feste alle quali erano sempre presenti tutti i suoi atleti ed i membri delle loro famiglie, oltre ai numerosi campioni di ciclismo dell’epoca, come il grandissimo Gino Bartali, o altri personaggi importanti sempre legati all’ambiente ciclistico come Alfredo Martini – proseguono i conoscenti -. Epiche resteranno anche le sfide che era solito organizzare, come quella delle 24 ore in bicicletta nel circuito cittadino di Segromigno in Piano a poche centinaia di metri dalla sede Fanini. O come la scalata alle Pizzorne con la bici a scatto fisso. Senza dimenticare poi, gli incontri di boxe che, a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, organizzava nel ring posto al centro di corte Fanini. I momenti più belli che era consueto ricordare, erano soprattutto quelli legati al campionissimo Fausto Coppi. E poi, quelli relativi alla monumentale vittoria nel Giro d’Italia della nipote Michela. E infine l’aver visto gli atleti del team di Ivano, vincere diverse tappe al Giro d’Italia, campionati nazionali e del Mondo, con le sue biciclette Fanini. Insomma, un grande uomo, dai comportamenti a volte stravaganti ma sempre distintivi, che lasciavano il segno. La sua impronta rimarrà per sempre indelebile nel mondo del ciclismo e nei cuori dei suoi familiari e di tutti coloro che hanno corso nelle sue formazioni o che hanno condiviso un pezzo della propria strada con lui”.