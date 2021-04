Il Ghiviborgo stende il Mezzolara con l’eurogol di Piccardi. Vince anche il Seravezza

Bottino pieno per le formazioni della provincia di Lucca in serie D. Il Ghiviborgo stende 3-2 il Mezzolara dopo una partita spettacolare allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca. La squadra di Venturi si aggiudica un importante match in ottica salvezza nel recupero della terza giornata del girone di ritorno.

Parte fortissimo il Ghiviborgo: passano appena tre minuti e Cargiolli, lanciato a rete con un’imbucata centrale che trova la difesa ospite colpevolmente impreparata, buca la rete con un sinistro fulminante per l’1-0. Il Mezzolara ha subito la palla per il pareggio, ma al 6′ il Ghiviborgo raddoppia con Fazzi che appoggia in rete su assist di Cargiolli dopo una bella azione sula sinistra. Partita ricca di emozioni a Bagni di Lucca: al 17′ Sala accorcia le distanze con un colpo di testa che vale il 2-1. Al 23′ il Mezzolara riagguanta subito la partita con un tiro da fuori deviato di Selleri.

Nella ripresa il Ghiviborgo rimette la testa avanti con l’eurogol di Piccardi da fuori area che vale il 3-2.

È la rete definitiva che fa portare a casa 3 punti importanti al Ghiviborgo. Vittoria anche per il Seravezza, che stende 1-0 il Rimini nel recupero della 21esima giornata grazie alla rete di Vanni.



Ghiviborgo – Mezzolara 3-2

GHIVIBORGO: Abbrandini; Baggiani, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca (Nottoli), Donatini (Muscas), Cargiolli, Chianese (Gautieri), Fazzi (Brunozzi). A disp.: Pagnini, Pazzaglia, Polacchi, Lakti, Brunozzi, Belluomini. All. Venturi

MEZZOLARA: Seri; Musiani, Dall’Osso, Roda (Albertini), Maini, De Lucca (Broglia), Kharmoud, Roselli, Sala, Selieri, Barnabà (Davtyan). A disp.: Wangue, Darraji, Nannini, Mantovani, Ferri, Simeoni. All. Togni

ARBITRO: Valerio Pezzopane de L’Aquila (Luccisano di Taurianova, Morsanuto di Portogruaro)

RETI: 3′ pt Cargiolli, 6’pt Fazzi, 17′ pt Sala, 23′ pt Selleri, 11′ st Piccardi

Seravezza – Rimini 1-0

SERAVEZZA: Vene, Ferrante, Granaiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podesta, Nannipieri, Bedini, Ferrante, Vanni. A disp.: Biagioni, Moussafi, Ricci, Vannucci, Saporiti, Kovloz, Bagnai, Fantini, Satti. All. Vangioni

RIMINI: Scotti, Ceccarelli, Pupeschi, Arlotti, Ambrosini, Gomis, Sambou, Manfroni, Nanni, Ricciardi, Vuthaj. A disp.: Adorni, Simoncelli, Giua, Casolla, Viti, Pecci, Pari, Diop, Lugnan. All. Mastronicola

ARBITRO: Enrico Gigliotti Cosenza (Salvatori Tivoli, Gervasoni di Bergamo)

RETE: 18′ pt Vanni