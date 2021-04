Mm Motorsport, Alessio Della Maggiora atteso sulle strade del Rally Piancavallo

Nel weekend si terranno le prove speciali del Rally Piancavallo dove è attesa anche la partecipazione di Alessio Della Maggiora con la Skoda Fabia R5 per il team Mm Motorsport.

Cinque gli appuntamenti in programma per il team di Porcari. Mm Motorsport ha aggiunto un ulteriore, importante, elemento alla propria programmazione stagionale ufficializzando la propria presenza sulle prove speciali dell’International rally Cup. A rappresentare il team lucchese – al volante della Skoda Fabia R5 equipaggiata con pneumatici Pirelli – sarà Alessio Della Maggiora, pilota portacolori della scuderia Rally Revolution +1 che – affiancato da Valerio Favali – prenderà il “via” all’appuntamento inaugurale in programma nel fine settimana, sui chilometri del Rally Piancavallo.

A fare da cornice al confronto saranno le Dolomiti friulane, con la provincia di Pordenone teatro di una gara caratterizzata da centocinque chilometri di agonismo, ripartiti tra le particolarità delle prove speciali Barcis-Piancavallo Icio Perissinot, Clauzetto e Monte Rest. Una programmazione, quella relativa all’International Rally Cup, che coinvolgerà Mm Motorsport ed Alessio Della Maggiora nelle cinque manche proposte da Irc Sport, con il Rally Internazionale del Taro, il Rally Internazionale Casentino, il Rally Appennino Reggiano ed il Rally Città di Bassano a completare un “mosaico” di elevato contenuto qualitativo.

Per Alessio Della Maggiora, l’occasione di tornare al volante della vettura boema a sette mesi dall’ultimo utilizzo. Un’occasione di confronto importante, quella offerta da International Rally Cup, contesto che il driver pisano ha già affrontato nella stagione 2019, archiviata in seconda posizione nel raggruppamento che ha interessato le vetture di classe S1600, R3C ed R3T e che, al netto di eventuali impegni lavorativi, lo vedrà presente nella totalità dei cinque appuntamenti previsti. Un 2021 che vedrà Alessio Della Maggiora al cospetto degli esponenti della serie promossa da Pirelli, occasione che gli garantirà un chilometraggio fondamentale nella ricerca del miglior feeling con la Skoda Fabia R5 curata da Mm Motorsport. Il Rally Piancavallo vedrà le vetture dei protagonisti salire sulla pedana di partenza alle 15,30 di sabato (1 maggio), a Maniago in provincia di Pordenone, location che ufficializzerà la classifica finale a conclusione dei sette passaggi previsti dalla gara.