Un luglio da “Galacticos”: a Barga un camp per ragazzi con istruttori del Real Madrid

A luglio la Mediavalle diventa una piccola cantera per giovani aspiranti Galacticos. È stato raggiunto, infatti, un accordo tra Ghiviborgo e la Fundación Real Madrid per un camp allo stadio Moscardini di Barga.

Il Real Madrid è pluricampione di Spagna e vincitore di 13 Champions League. Il Real Madrid è stato nominato “miglior club di calcio del ventesimo secolo” ed è stato spesso premiato per il suo lavoro a livello giovanile. La Fundación Real Madrid – la fondazione del club – promuove in tutto il mondo valori sportivi, sociali e culturali così come numerosi progetti in ambito sportivo. Grazie alle risorse del club vengono incentivate formazione, attività sociali e programmi di crescita soprattutto per i giovani.

“Siamo lieti di comunicare l’accordo raggiunto con la Fundación Real Madrid – annuncia la società – per l’organizzazione di un camp dove i ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati ‘Real Madrid’ e con rilevamento delle prestazioni con attrezzature tecnologicamente avanzate”.

Le principali cose da sapere

Quota di iscrizione: 259 euro 40 euro per i servizi extra (valida per i primi 30 iscritti entro il 30 aprile dopodiché 289 + 40). Fascia di età: nati dal 2004 al 2014 (compresi). Data: dal 12 al 19 luglio (2 sessioni di allenamento giornaliere mattina e pomeriggio). Luogo: stadio comunale Moscardini di Barga.

Per vedere tutto il programma, ciò che offre il camp, informazioni ed iscrizioni clicca qui.

Per ulteriori informazioni si può contattare anche tramite messaggio Whatsapp: Francesco 328.8856947 o Andrea 347.3202016.