Grande Jessica Pieri: è in semifinale al torneo di Zagabria

Continua la settimana magica di Jessica Pieri nel torneo con montepremi da 60mula dollari di Zagabria (Itf, Croazia, terra).

La 24enne di Bagni di Lucca tesserata per il Tc Lucca infila il quinto successo tra qualificazioni e main draw e si guadagna un posto nelle semifinali del ricco Itf croato.

Nei quarti la giocatrice toscana ha battuto per 6-2 5-7 6-1 l’austriaca Barbara Haas, settima testa di serie, ed affronterè per un posto in finale l’ucraina Anhelina Kalinina.