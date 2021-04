Real Forte Querceta, riprogrammate le gare di recupero: il 12 maggio la partita contro la Correggese

Le gare di recupero del Real Forte Querceta saranno riprogrammate. A riportarlo è la stessa società, dopo il comunicato del Dipartimento interregionale della lega nazionale dilettanti con cui, viene “verificata l’impossibilità di far disputare alcune gare di recupero come da calendario e nella necessità di assicurare, per quanto possibile, lo svolgimento in condizioni di parità tra le società nella fase finale del campionato di Serie D 2020/2021”.

La programmazione delle gare di recupero è stata ricalendarizzata nelle giornate di mercoledì 12 maggio e mercoledì 19 maggio, con conseguente nuova programmazione del campionato per il girone D. In particolare, la gara di recupero Real Forte Querceta – Correggese Calcio 1948 (16a giornata) è in programma mercoledì 12 maggio.