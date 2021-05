Eccellenza, primo acuto per il Tau Calcio. Cade il Camaiore

Eccellenza, primo successo nel girone del Tau Calcio, che va a vincere con un gol al volo di Antoni su cross di Magini sul campo del Ponsacco e si piazza a quota 4 in classifica dopo tre gare. Un successo corsaro che mantiene intatte le ambizioni amaranto. Davanti cade il Camaiore con la Massese nel big match: Kouko con una doppietta rimonta la rete di Viola a fine primo tempo.

Insieme alla Massese al primo posto anche Cascina e Fratres Perignano, le formazioni più attese del lotto.

Cascina-Cuoiopelli 3-0

Fratres Perignano-San Miniato Basso 1-0

Massese-Camaiore 2-1

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Zambarda, Prete, Thiam, Lucaccini, Centonze, Papi, Igbineweka. A disp.: Ventura, Bennati, Manfredi F., Bonini, Niang, Michelotti, Mazzucchelli, Trotta, Kouko. All.: Gassani

CAMAIORE: Mariani, Galli, Signorini, Ricci, Arnaldi, Verdi, Da Pozzo, Ceciarini, Geraci, Viola, Morelli. A disp.: Petroni, Benedetti, Papi, Agostini, Pacini, Conti, D Antongiovanni, Mancini, Raffi. All.: Bracaloni

ARBITRO: Pasquariello di Novi Ligure (Scorteccia e Bertelli di Firenze)

RETI: 47’pt Viola, 22’st e 28’st Kouko

Ponsacco-Tau Calcio 0-1

PONSACCO: Bacci, Lici, Stampa, Stiso, Fariello, Tafi (19’pt Vannozzi, 1’st Giometti) Pastacaldi, Martini (20’st Volterrani), Coralli (20’st Segantini), D’Onghia, Cuomo. A disp.: Bartolozzi, Puccini, Ciravegna, Chiumarulo, Paggini. All.: Deri

TAU CALCIO: Citti, Ricci (18’st Magini G.), Lucchesi, Anzilotti, Mancini, Fedi, Antoni (45’st Nieri), Niccolai M., Ceceri (34’st Rossi), Benedetti, Manfredi (15’st Fazzini). A disp.: Donati, Quilici, Maccagnola, Magini L., Fanani. All.: Cristiani

ARBITRO: Burgassi di Firenze (Guddemi e Pellegrini di Prato)

RETI: 21’st Antoni

NOTE: ammonizioni: Stampa, Lici, Lucchesi, Manfredi, Ceceri, Benedetti. Espulso Fariello per doppia ammonizione.

Il Tau conquista tre punti fondamentali: la formazione amaranto di mister Cristiani riesce a portare a casa la vittoria contro il Ponsacco in una partita difficile e molto tirata. Incontro equilibrato fin dalle prime battute, dove le due squadre si sono confrontate testa testa, con la formazione di mister Deri che è rimasta in dieci prima della fine del primo tempo per la doppia ammonizione di Fariello. Girandola di cambi e il Tau imposta la ripresa con il piglio di chi vuole andare a conquistarsi la vittoria. E al 21’ del secondo tempo arriva il gol di Antoni con un tiro al volo da dentro area su cross di Gianmarco Magini. Tre punti preziosi per i ragazzi amaranto, che la prossima domenica aspettano in casa il Cascina per la quarta partita di campionato.

San Marco Avenza – Tuttocuoio rinviata