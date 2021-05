Giacomo Verona (Gp Parco Alpi Apuane) di bronzo al meeting della Spezia

Un grande Giacomo Verona (Gp Parco Alpi Apuane) ha centrato il personale sui 3000 metri in pista al meeting della Spezia: ieri (2 maggio) il portacolori apuano si è migliorato fino all’ottimo tempo di 8’40”63, crono che ha permesso a Verona di ottenere il bronzo assoluto.

Nello stesso meeting, ottime prestazioni per Gioele Alari, Matteo Coturri che si conferma sui propri tempi, Stefano Bascherini, Dario Anaclerio, Mirko Tarantola ed Enzo Russo; a Vigevano, al Trofeo Scarpa d’oro, ottima prova per Lorena Meroni sulla distanza dei 10 chilometri su strada; a Bologna, al Trail dell’Abbazia, buone prestazioni per Alberto Cappello (quinto di categoria) e Roberto Ria (11esimo di categoria).