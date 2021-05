Ottimi risultati per il Gs Orecchiella Garfagnana nel Meeting di atletica leggera disputato il 2 maggio al Montagna della Spezia.

Gs Orecchiella Garfagnana presente nei 3000 metri su pista con Ilian Angeli, Girma Castelli e Francesca Setti. Eccellente risultato per lo juniores Ilian Angeli, che ferma il cronometro a 8’54.66; Ilian ha condotto una gara in solitaria nella propria batteria e ha caparbiamente centrato l’obiettivo del tempo minimo per la partecipazione ai prossimi campionati italiani su pista 2021. Ottimo anche Girma Castelli, 9’20.68 il suo tempo, impegnato in un test veloce in vista delle prossime gare di campionato italiano. Al femminile bravissima Francesca Setti, quarta assoluta al traguardo con il tempo di 10’46.32.

Nell’ambito nel progetto Ragazzi in gamba – continua la valorizzazione dei giovani atleti del Gs Orecchiella Garfagnana: Augusto Orsi, passato alla categoria cadetti, sigla il personale sui 1000 metri; la stagione 2021, iniziata per Orsi con ottimi risultati nella corsa campestre (nono e decimo assoluto a livello regionale nelle due prove di specialità, disputate ad Arezzo e Campi Bisenzio), prosegue con altrettanto positivi riscontri nelle gare su pista.

A Campi Bisenzio, al Trofeo della Liberazione riservato alla categoria cadette e cadetti, Orsi conquista il personale sui 1000 metri, fermando il cronometro a 3’01.1, classificandosi ottavo assoluto, secondo dell’anno 2007 (i nati nel 2006 e 2007 gareggiano nella categoria unica Cadetti).

In Friuli Venezia Giulia, a Tramonti di Sotto nella gara nazionale di corsa in montagna valida come campionato regionale del Friuli Venezia Giulia di corsa in montagna e test event campionati europei Cim, dopo il debutto in biancoceleste nel campionato toscano di corsa campestre ad Arezzo, su tracciato di 9 chilometri e 450 D+ , Silvia Sangalli conquista il sesto posto assoluto femminile, al maschile Valentino Vanzin è 38esimo.

Silvia Sangalli protagonista anche nelle Due Rocche Trail, con un sesto posto assoluto nella storica ed impegnativa e gara di Trail Running sulla distanza di 21 km, che si è svolta il 25 aprile a Cornuda (TV); buona prestazione anche per Valentino Vanzin 41° al traguardo.