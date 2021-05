Ritmica Girasole, tutte le ginnaste ottengono il pass per i prossimi Campionati nazionali Uisp

Doppio impegno per la Ritmica Girasole nel weekend appena trascorso. Nella palestra Picchi di Rosignano Solvay si è svolta , sabato e domenica, la seconda prova della fase nazionale Uisp riservata alle ginnaste di più alto livello.

Nella terza categoria Senior si è distinta, ancora una volta, Martina Rovina, seconda al cerchio nella classifica di giornata, e quarta alle clavette. Si aggiudica il bronzo nella classifica regionale al cerchio. Nella categoria terza élite junior la girasolina Emili Shani, al suo primo anno da agonista, conquista il primo posto sia alle palla che alle clavette e un terzo posto al cerchio. E’ argento nella classifica regionale sia alla palla che alle clavette. Nella categoria terza élite senior domina la Ritmica Girasole con Rebecca Del Freo e Ludovica Fazzi.

I tre esercizi, ben eseguiti e frizzanti di Rebecca vengono premiati con l’oro alla fune e alle clavette, e un argento nell’attrezzo nastro. Si aggiudica il titolo di campionessa regionale sia alla fune che alle clavette, attrezzi con i quali ha vinto in entrambe le prove, e il bronzo regionale al nastro. Ludovica, tornata in gara dopo un grave infortunio alla rotula, riesce comunque a vincere la classifica di giornata con la palla, e ottiene il quarto posto al nastro. Conclude con un bronzo regionale alla palla.

Tutte le ginnaste hanno così ottenuto il pass per i prossimi Campionati nazionali Uisp che si svolgeranno a Cesenatico, inclusa la più piccola Linda Del Debbio, assente in questo fine settimana, ma che in classifica regionale alla fune nella categoria terza esordienti si aggiudica il bronzo grazie al punteggio della prima prova. Il primo maggio le girasoline erano impegnate anche nella seconda prova del campionato di Serie C federale organizzato dall’ As Valmontone al Palasport di Ferentino.

Nella classifica di giornata, a sorpresa, si inserisce nella top ten il team lucchese Ritmica su ben 36 squadre partecipanti di altissimo livello. Un grosso risultato reso possibile dalle ginnaste Benedetta Alice Barsotti al cerchio (in prestito dalla società ginnastica Raffaello Motto di Viareggio), Emili Shani alla palla, Rebecca Del Freo alle clavette, Ludovica Fazzi al nastro, e dalle tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti.