Acquario Altopascio fa incetta di medaglie e si qualifica ai tricolori di pattinaggio

L’Asd Acquario Altopascio si qualifica ai campionati nazionali di pattinaggio. Gli atleti della società altopascese, eccellenza italiana e stella di bronzo al merito sportivo per il Coni, hanno infatti vinto i campionati regionali, in programma nei giorni scorsi, totalizzando, come complessivo dei podi per tutte le gare e per tutte le discipline, ben 16 ori (nelle vittorie di coppia le medaglie vengono contate doppie), 17 argenti e 5 bronzi.

“È una grandissima soddisfazione e un grandissimo risultato – spiega la presidente dell’Acquario, Antonella Carpanese -. Dopo un anno e mezzo in cui siamo stati fermi senza poter gareggiare, i ragazzi hanno ben reagito, si sono sempre allenati e hanno fatto molto bene ai campionati regionali, qualificandosi per le competizioni nazionali. La nostra società cresce a tutto tondo, dai più grandi ai più piccoli. In particolare voglio sottolineare l’ottimo risultato della categoria Giovanissimi, che torna a essere quindi molto competitiva per l’Acquario. Abbiamo voglia di fare bene, di partecipare ai campionati e alle gare e mostrare tutta la nostra qualità, che è frutto di un lavoro quotidiano e di tanti sacrifici. Ringrazio di cuore nostri istruttori Chiara Castagni, Chiara Pollastrini, Chiara Lorenzetti e Diego Franco per l’impegno e la passione che dimostrano ogni giorno”.

In particolare per la disciplina Speed hanno vinto l’oro Luca Ferrari (giovanissimi), Carlotta Giorgi (esordienti), Chiara Lorenzetti (senior); sul secondo gradino del podio per la medaglia d’argento sono saliti Leonardo Petrini (giovanissimi), Isabel Grossi (esordienti), Virginia Doveri (junior), Leonardo Palazzesi (junior) e Chiara Pollastrini (senior). Per la disciplina Roller cross hanno vinto l’oro Luca Ferrari, Nicol Conti e Virginia Doveri; l’argento Leonardo Petrini, Carlotta Giorgi e Leonardo Palazzesi; il bronzo Matilde Simi e Rebecca Savin. Per la disciplina Style singolo: per la categoria esordienti, Rebecca Ammazzini si è aggiudicata l’oro mentre Carlotta Giorgi l’argento; per la categoria allievi, Sarah Giovannini ha vinto l’argento; per la categoria ragazzi, Eleonora Federico (argento) e Lavinia Lucente (bronzo); per la categoria junior, Francesca Leuci (bronzo); per la categoria senior, Diego Franco ha vinto l’oro, mentre Chiara Pollastrini è arrivata terza, vincendo la medaglia di bronzo.