Mm Motorsport: 4 equipaggi al via del Rally Valdinievole e Montalbano

Sarà una presenza importante, concreta, quella di Mm Motorsport sull’asfalto del Rally Valdinievole e Montalbano, appuntamento che – nel fine settimana – vedrà impegnata la struttura di Porcari con un parco macchine di ben sei esemplari, schierati alla partenza dell’appuntamento pistoiese ed equipaggiati con pneumatici Pirelli. Quattro vetture di classe R5 – tre Skoda Fabia ed una Peugeot 208 – e due Peugeot 208 di classe R2B: queste le “forze in campo” proposte dal team sulle prove speciali Larciano e Lamporecchio, parti integranti di un format pensato in ottica nazionale.

A recitare un ruolo da protagonista sarà chiamato Roberto Tucci, al quale sarà affidata una Skoda Fabia R5. Il pilota di Venturina, alla prima apparizione stagionale, condividerà con l’esperto David Castiglioni un impegno articolato su poco meno di cinquantasette chilometri cronometrati, affrontati con i colori della scuderia Jolly Racing Team. Skoda Fabia R5 anche per Luca Fagni, all’esordio sulla vettura. Un’esperienza che vedrà il pilota valdinievolino affiancato alle note da Alessandro Massaro nell’intento di acquisire esperienza al volante della turbocompressa boema, vettura di cui disporrà anche Alessio Della Maggiora, reduce da un Rally Piancavallo che lo ha visto ritirarsi nelle fasi iniziali di gara, particolare divenuto input per riscattarsi nel confronto del fine settimana. Sul sedile destro della vettura, curata tecnicamente da Mm Motorsport e vestita dei colori della scuderia Rally Evolution +1, siederà il copilota Valerio Favali. Sarà invece la Peugeot 208 R5 al centro delle aspettative di Vittorio Ceccato, pilota che con la vettura francese ha improntato un percorso continuativo, interrotto da due esperienze su Skoda Fabia. Al fianco del driver bassanese siederà, come consuetudine, Rudy Tessaro.

Primo impegno stagionale per Giuseppe Perna, atteso al volante della Peugeot 208 R2B ed affiancato da Alessio Magnani. Il pilota versiliese, sulle prove speciali della provincia di Pistoia, cercherà di confermare quelle sensazioni positive riscontrate nella passata stagione al volante della “francese” a trazione anteriore. Prima gara in carriera per Giuseppe Ciullo, assistito nel ruolo di copilota da Giacomo Collodi. Un’esperienza che coinvolgerà pilota e team, con la squadra di tecnici di Mm Motorsport chiamata ad assecondare l’esigenza del driver di scoprire, chilometro dopo chilometro, le particolarità della Peugeot 208 R2B.