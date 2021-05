Netto ko del Tau Calcio nella quarta giornata del campionato di Eccellenza: ad Altopascio il Cascina si impone per 4-2. Gli amaranto incassano la seconda sconfitta. Bene invece il Camaiore, che asfalta con un netto 5-0 il Ponsacco con le doppiette di Geraci e Raffi.

Camaiore – Ponsacco 5-0

CAMAIORE: Petroni, Galli, Signorini, Ricci, Arnaldi, Verdi, Da Pozzo, Ceciarini, Raffi, Geraci, Agostini. A disp.: Mariani, Gori, Viola, Papi, Benedetti, Conti, D’Antongiovanni, Mancini, Morelli. All. Bracaloni

PONSACCO: Bacci, Segantini, Lici, Giometti, Stiso, Pastacaldi, Stampa, Ciravegna, Volterrani, D Angina, Cuomo. A disp.: Bartolozzi, Puccini, Martini, Vannozzi, Chiumarulo, Coralli, Paggini, Paviglianiti. All. Deri

ARBITRO:Rinaldi di Novi Ligure (Cacelli e Toschi di Livorno)

RETI: 19 ‘ pt rig .Geraci, 42′ pt Geraci, 43′ pt Raffi, 27′ st Raffi, 32’ st D’Antongiovanni

Cuoiopelli – Fratres Perignano 2-3

San Miniato Basso – San Marco Avenza 0-1

Tau Calcio – Cascina 2-4

TAU CALCIO: Citti, Magini G., Lucchesi (28’st Manfredi), Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini (13’st Maccagnola), Niccolai M. (35’st Magini L.), Ceceri (11’st Rossi), Benedetti, Antoni. A disp.: Donati, Ricci, Ghilarducci, Nieri, Quilici. All. Cristiani

CASCINA: Brunelli, Borgia, Materazzi, Balleri (1’st Scaramelli), Fatticcioni (42’st Giari), Cela, Olivotto, Pini (11’st Gargini), Chiaramonti (36’st Folegnani), Luci, Frati (28’st Rigirozzo). A disp.: Gambini, Puleo, Barsotti, Cosi. All. Polzella

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Poneti di Firenze e Torpei di Pistoia)

RETI: 9′ pt Chiaramonti, 23′ pt Mancini, 39′ pt Olivotto, 21′ st e 27’st Frati, 48′ st Benedetti

NOTE: Ammoniti Ceceri, Benedetti, Frati, Fatticcioni.

Sonora sconfitta del Tau Calcio in casa contro il Cascina per la quarta partita di campionato. I ragazzi amaranto di mister Cristiani perdono infatti per 4 a 2 contro la formazione di Polzella.

Una partita tesa fin dai primi minuti di gioco con il Cascina che riesce a conquistare tutte le seconde palle, schiacciando il Tau nella sua metà campo. Al 18’ è Chiaramonti a portare in vantaggio il Cascina: è lui, infatti, a sfruttare un errore dentro l’area in fase difensiva e a trovarsi la palla sui piedi davanti al portiere. Pochi minuti dopo, al 23’, il Tau pareggia con Mancini che segna con un bel gol di testa su una punizione laterale battuta da Anzilotti. La situazione di parità dura fino al 39’ quando è nuovamente il Cascina a segnare con Olivotto, che, solo dentro l’area, insacca di testa su cross di Borgia. Nella ripresa il Cascina mostra un’evidente superiorità e al 66’ segna nuovamente con Frati, ben smarcato in area da Chiaramonti. Sempre Frati firma anche il gol del 4 a 1, al 72’, su punizione dal limite. Accorcia le distanze il Tau all’83’ con Benedetti ben servito da Antoni. La prossima settimana il Tau Calcio giocherà nuovamente in casa contro la Cuoiopelli.

Tuttocuoio – Massese 1-4