Under 16 Eccellenza, per il Basketball Club Lucca arriva il successo contro il Pielle Livorno

Basketball Club Lucca – Pielle Livorno 83-76 (16/17 – 32/38 – 58/59)

BC LUCCA: Manfredini 14, Brugioni 23, Rinaldi 10, Sciotti, Gentili 2, Bosi, Catelli 5, Buselli 20, Benedetti 11, Figus, Del Debbio. All. Merciadri, ass. Losco, Sodini

Quella dell’Under 16 Eccellenza, giocata tra le mura domestiche contro la Pielle Livorno, è stata sicuramente una delle partita più dure e sofferte di questo inizio di campionato. Sia i labronici sia i padroni di casa giocano un basket veloce, fatto di rapidi contropiedi per arrivare ad attaccare il canestro prima che la difesa avversaria possa avere il tempo di schierarsi.

Sono ritmi che spesso fanno giocare senza andare troppo per il sottile, si corre, si tira e si riparte, non si bada al punteggio e al tempo e a fare questo i ragazzi della Pielle si sono dimostrati bravissimi.

Pronti via ed è stata subito battaglia, un primo quarto conquistato di misura dagli ospiti rende ancora più chiaro quanto sarà impegnativo tenere testa agli avversari, i timori si concretizzano con la sirena che manda le squadre negli spogliatoi per il riposo, leggendo sul tabellone 32-38.

Si rientra in campo per il secondo tempo, i ragazzi di Merciadri hanno un approccio diverso, sono cresciuti, se pur sempre con qualche falla in difesa, riescono a contenere meglio le scorribande labroniche, ma cosa non da poco segnano di più, il terzo quarto è a firma Basketball Club Lucca, 26-21 il parziale per uno “score” che ancora vede i padroni di casa sotto di una lunghezza 58-59, ma che lascia ben sperare.

Un ultimo quarto giocato in crescendo, motori in temperatura ottimale e massimo dei giri disponibili, permettono alla Under 16 Eccellenza di spingere forte portandosi a casa un ultimo grande quarto con un parziale importante, 25-15 che gli vale la conquista di due importantissimi punti che la portano a quota 4 in classifica, dietro a quel Cecina che dovranno incontrare la prossima settimana.