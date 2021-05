Prima prova regionale Silver, ottimi risultati per la Ritmica Girasole

Giornata di festa per la Ritmica Girasole che nel fine settimana ha presentato le sue atlete silver alla prima prova del campionato regionale Silver federale zona mare, svoltosi a Castelfranco di Sotto, organizzato dalla locale Stella Rossa.

Ottimi risultati per queste piccole atlete. Tra tutte spicca Beatrice D’Angelo, nella categoria LA junior 2, che con due ottime esecuzioni a palla e a corpo libero guadagna il secondo gradino del podio.

Ottima la prova anche di Rachele Giorgetti, che nonostante qualche piccola sbavatura spicca per la sua innata eleganza, e con la somma di cerchio e palla nella categoria LC junior 3 è bronzo in giornata. Nella stessa categoria, quinta classificata Sara Bagneschi, sulla somma di fune e nastro, due attrezzi molto difficili da eseguire, in cui è specialista: ottiene il secondo punteggio alla fune ed il primo punteggio al nastro.

Emma Franchini al suo esordio nella categoria LC senior 1, esegue due buone esecuzioni e si classifica quinta in una gara di alto livello: ottiene il primo punteggio alle clavette ed il terzo punteggio al cerchio. Nella categoria LA allieve 3, sfiora il podio Sofia Braconi, è quarta a soli 0,05 dalla terza classificata, mentre la sua compagna Angelica Albano è sesta, anche lei a pochissimi decimi dal podio, su 25 ginnaste in gara. Sofia e Angelica ottengono a parimerito il terzo punteggio al corpo libero.

Erica Solomon nella categoria LA junior 1, si classifica quinta sulla somma di corpo libero e palla. Infine, Viktoria Bazhenova si classifica quarta nelle allieve 1 LB sulla somma di corpo libero e cerchio, ottenendo però il secondo punteggio al corpo libero.

Le giovani ginnaste sono già rientrate in palestra per migliorarsi per la seconda importante prova, prima dei nazionali di Rimini.