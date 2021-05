Il Ciocco ospiterà il campionato del mondo marathon master di mountain bike

Si svolgerà sabato 25 settembre al Ciocco, nel comune di Barga, il campionato del mondo marathon master di mountain bike edizione 2021. L’appuntamento iridato comprenderà anche la giornata di domenica 26 con alcune manifestazioni collaterali tese a ricordare il primo mondiale svolto in Europa proprio al Ciocco nel 1991.

L’evento, che è di straordinaria importanza per la Toscana e per lo sport toscano, sarà presentato in anteprima domani (14 maggio), alle 12,30, in sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della giunta regionale.

Assieme al presidente della Regione Toscana ed assessore allo sport, Eugenio Giani, interverranno la proprietaria del Ciocco Marialina Marcucci, il presidente del comitato toscano della Federazione ciclistica italiana Saverio Metti, l’amministratore delegato del Ciocco Andrea Barbuti e il responsabile dell’organizzazione dei mondiali Mtb master Valerio Barsella. In streaming sarà presente anche, in qualità di testimonial, il campione italiano di mountain bike Marco Aurelio Fontana.