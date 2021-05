Ginnastica Motto campione d’Italia per il quarto anno consecutivo

Campione d’Italia. Per il quarto anno consecutivo la Raffaello Motto conquista il titolo nazionale tra le Allieve Gold 3 di ginnastica ritmica, confermandosi al vertice non soltanto con la squadra di Serie A1 ma anche nelle categorie giovanili. Nella finale disputata a Desio (in Lombardia), la società viareggina ha totalizzato 40,800 punti (collettivo 13,950, successione 14,150, individuale 12,700), precedendo Ginnastica San Giorgio 79 (40,450) e Ritmica Aurea (39,700). Francesca Corti, Siria Pastacaldi, Sveva Rafanelli, Emily Puccinelli e Melissa Musacci sono le artefici dell’ennesimo successo della Motto. Un altro gruppo di atlete (Chiara Puosi, Isabel Puccinelli, Olga Lucchesi, Vittoria Pratelli, Viola Picchi e Ester Lena) ha invece avuto la possibilità di svolgere un allenamento-valutazione all’Accademia internazionale di ginnastica ritmica, sempre a Desio, la casa delle “farfalle” azzurre.