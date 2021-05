Il Tau calcio Altopascio ospita la Cuoiopelli, Dal Porto: “Sarà una partita equilibrata”

Dopo la sconfitta con il Cascina domenica (16 maggio) alle 15 il Tau Calcio Altopascio incontrerà la Cuoiopelli per la quinta giornata di campionato.

“La batosta contro il Cascina – commenta il dirigente sportivo della Prima squadra, Maurizio Dal Porto – brucia ancora. Non siamo riusciti ad entrare in partita, non abbiamo dimostrato tutto quello che sappiamo fare. La motivazione c’è: la voglia di conquistare il risultato ha spinto i ragazzi ad allenarsi con concentrazione e attenzione. Stiamo valutando ancora qualche infortunio, ma non ci preoccupiamo: la rosa è ampia e il nostro obiettivo è quello di valorizzare tutti i giocatori, soprattutto i più giovani. Questo è il senso di questo campionato così particolare: dare la possibilità ai più giovani di mettersi alla prova con un calcio diverso da quello a cui sono abituati per prepararli alla ripartenza vera e propria di settembre. Certo, il risultato è importante, è parte integrante dello sport, ma la nostra è una prospettiva più ampia, più a lungo termine».

“La Cuoiopelli – prosegue – ha impostato questa stagione come noi: un approccio giovane, che punta a formare i calciatori di domani, senza pressioni, senza ansie. Sarà una partita divertente ed equilibrata: i nostri avversari giocano con entusiasmo, fino all’ultimo minuto, senza sconti. Sanno farsi rispettare”.

La partita, come tutte quelle che la squadra amaranto gioca in casa, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Asd Tau Calcio Altopascio. La diretta è curata da NoiTv e da Gino Mazzei di Toscanagol.