Ginnastica Ritmica Lucca, un secondo e un terzo posto nelle gare di Ponsacco

Si è svolto oggi (16 maggio) il campionato di insieme silver Fgi di ginnastica ritmica a Ponsacco.

Ottimi risultati per la società Ginnastica Ritmica Lucca, presente in gara con tre squadre. Le prime a scendere in pedana sono state Chiara Giulianelli, Alice Landucci e Corinna Belmonte che hanno eseguito un ottimo esercizio con i cerchi, classificandosi seconde nella categoria LA-2 open.

Nel pomeriggio sono scese in pedana Tina Sassetti, Sofia Fazzi e Caterina Bandoni che eseguono un bellissimo esercizio con le palle purtroppo sporcato da una grossa perdita: nonostante l’errore si classificano quinte su ben 13 squadre, in una gara di altissimo livello tecnico. Sempre nella stessa categoria, ovvero Lc open, Gemma Bertolani, Ambra Paladini, Lara Giannecchini, Martina Franciosini e Beatrice Pacini si aggiudicano il terzo posto, portando a termine un esercizio pressoché perfetto (alla loro prima esperienza in una squadra con attrezzi).

Le tecniche Rossano, De Cesari e Riccucci e la tutta società riportano con orgoglio questi risultati, frutto di un duro lavoro in palestra e tanto impegno da parte delle ginnaste.