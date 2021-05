Impresa Ghiviborgo: violato il campo della capolista Aglianese

Serie D, l’impresa è del Ghiviborgo. La formazione biancorossa di Venturi conquista tre punti importantissimi in ottica salvezza andando a vincere sul campo della capolista Aglianese. Felleca apre le danze nella prima frazione, poi Cargiolli su calcio di rigore raddoppia per i biancorossi. L’Aglianese a quel punto mette in campo tutta la sua forza di attacco ma riesce solo ad accorciare con un colpo di testa di Colombini.

Scoppiettante il derby della Versilia, un match molto maschio con continui capovolgimenti di fronte che è favorevole alla formazione di casa. Chiude in vantaggio il Seravezza la prima frazione per 2-1, il Real Forte Querceta ribalta fino al 2-3, ulteriore ribaltamento nel finale con il punteggio che si chiude sul 4-3. Un espulso per parte.

Aglianese – Ghiviborgo 1-2

AGLIANESE: Carcani, Giannini, Righetti, Panelli, Colombini, Gelli, Ballardini, Giordani, Brega, Kouko Zinon, Bellazzini. A disp.: Ansaldi, Coda, Chiti, Casanova, Soldani, Bangu, Remedi, Petrucci, Russo. All.: Capecchi

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Abbrandini, Baggiani, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca, Muscas, Cargiolli, Chianese, Fazzi. A disp.: Pagnini, Poggesi, Pazzaglia, Gautieri, Donatini, Lakti, Nottoli, Belluomini, Nieri. All.: Venturi

ARBITRO: Grassi di Forlì (Tomasi di Schio e Peloso di Nichelino)

RETI: 13’pt Felleca, 9’st rig. Cargiolli, 39’st Colombini

Seravezza-Real Forte Querceta 4-3

SERAVEZZA: Venè, Ferrante, Granaiola (43’st Fantini), Bongiorni, Grassi, Podestà, Saporiti (35’st Bagnai), Maccabruni, Andrei (19’st Ferrante), Bedini, Vanni (44’st Satti). A disp.: Biagioni, Moussafi, Vannucci, Mancino, Ferrante, Kovloz, Bagnai. All.: Vangioni

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Maffini, Lazzarini (33’st Biagini), Bonati (33’st Giani), Contipelli, Mariani F., Baracchini, Di Paola, Doveri, Pegollo (25’st Bertoni). A disp.: Balestri, Guidi, Gargani, Aquilante, Meucci, Del Dotto. All.: Amoroso

ARBITRO: Pileggi di Bergamo (Morea di Molfetta e Nicosia di Saronno)

RETI; 13’pt Saporiti, 30’pt Doveri, 36’pt Vanni, 10’st Pegollo, 13’st Di Paola, 22.st Bedini, 28’st Vanni

NOTE: Ammoniti Maccabruni, Di Paola, Vanni, Andrei, Bonati, Lazzarini. Espulsi Doveri all’8’st e Bedini al 31’st