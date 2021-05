Tau Calcio, ritorno ai tre punti. Sorride anche il Camaiore

Giornata positiva per le due squadre della provincia di Lucca in Eccellenza. Vittoria netta per il Camaiore sul campo del San Marco Avenza: un tris che rilancia le ambizioni dei versiliesi in classifica. Ritorno ai tre punti, contro la Cuoiopelli, anche per il Tau Calcio: botta e risposta nel primo tempo con i gol di Anzilotti e Petracci, nella ripresa gli amaranto calano il tris con Benedetti e Manfredi.

Le gare

Cascina – Tuttocuoio 5-0

Fratres Perignano-Massese 3-3

Ponsacco-San Miniato Basso 0-0

San Marco Avenza-Camaiore 0-3

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Gamberucci, Mussi, Brizzi, Zuccarelli, Mosti D., Gabrielli, Diawara, Dell’Amico, Pedrazzi, Doretti. A disp.: Pinarelli, De Angeli, Pinelli, Lazri, Valori, Niang, Ussi, Antonelli, Taraj. All.: Turi

CAMAIORE: Petroni, Galli, Signorini, Ricci, Arnaldi, Verdi, Da Pozzo, Ceciarini, Raffi, Geraci, Agostini. A disp.: Mariani, Benedetti, Viola, Papi, Bertolucci, Gori, D’Antongiovanni, Mancini, Morelli. All.: Bracaloni

ARBITRO: Leoni di Pisa (Corcione di Pisa e Pellegrini di Prato)

RETI: 32’pt Raffi, 40’pt Geraci, 18’st rig. Da Pozzo

Tau Calcio-Cuoiopelli 3-1

TAU CALCIO: Citti, Ricci, Lucchesi, Anzilotti, Mancini, Fedi, Fazzini (18’st Manfredi), Niccolai M., Rossi (40’st Magini G.), Benedetti, Antoni (49’st Barbera). A disp.: Donati, Manfredi, Ceceri, Nieri, Maccagnola, Ricci F., Fanani. All.: Cristiani

CUOIOPELLI: Lampignano, Martinelli, Iannello, Cornacchia, Ghelardoni, Buscè (35’st Benassi), Dal Poggetto (26’st De Simone), Passerotti (26’pt Isola), Petracci, Pirone, Diomande (21’st Benvenuti). A disp.: Casalini, Montemagni, Carli, Bonfanti, Baeza. All.: Marselli

ARBITRO: Pedrini di Reggio Emilia (Scanu e Lembo del Valdarno)

RETI: 12’pt Anzilotti, 37’pt Petracci, 22’st Benedetti, 49’st Manfredi

NOTE: Ammoniti 24’ pt Anzilotti, 6’ st Cornacchia, 17’ st Fazzini, 27’ st Ghelardoni, 45’ st Fedi. Espulsi: 36’ st Iannello (C intervento pericoloso), 50’ st Marselli (C allenatore comportamento non regolamentare). Recupero 1° tempo 1’, 2° tempo 5’.

Netta vittoria del Tau Calcio contro la Cuoiopelli. La squadra di mister Cristiani prende subito le redini della partita e trova il vantaggio dopo soli 12′. È Anzilotti su calcio di punizione a sbloccare il risultato.

Il Tau fa la partita, ma in finale di primo tempo gli ospiti sono bravi a sfruttare una delle poche occasioni a loro favore: la rete porta la firma di Petracci.

Stesso copione nella ripresa: il Tau gestisce palla e torna in vantaggio al 22’ su assist di Niccolai per Benedetti, che realizza il 2-1. Dopo un palo colto al 30’ da Rossi, il definitivo 3 a 1 arriva nei minuti di recupero. È Manfredi a segnare: per lui, del 2004, è il primo gol in Eccellenza. Da segnalare che la formazione pisana ha giocato gli ultimi minuti di gara in dieci per l’espulsione di Iannello.

Con questa vittoria il Tau Calcio sale a quota 7, a tre punti dalla zona playoff. Domenica prossima derby lucchese in casa del Camaiore.