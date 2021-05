Atletico Capannori, al via una scuola calcio con il supporto del Capezzano Pianore

L’Atletico Capannori aprirà una scuola calcio. La società sportiva che ha iniziato la sua attività l’anno scorso ha infatti annunciato la nascita dell’Academy Atletico Capannori.

“Un obiettivo fortemente voluto e realizzato grazie mesi di lavoro e a due importanti collaborazioni – spiega l’Atletico Capannori -. La prima è quella con il Checchi Calcio, il centro sportivo più all’avanguardia della Piana di Lucca dove sarà svolta l’intera attività del settore giovanile. Qui ci sono un campo da baseball, due campi di calcio a 5 e uno a 7 in erba sintetica di ultima generazione. Inoltre c’è un’ampia zona ristorante a disposizione, ideale per cene e feste. Un grande grazie va quindi ai fratelli Checchi, Diego e Luca, per l’entusiasmo con cui ci hanno accolto. Senza dimenticare Alessandro e tutti gli altri ragazzi per la passione che mettono in tutto quello che fanno. La seconda collaborazione è con il Cgc Capezzano Pianore, scuola calcio elite Empoli, una delle realtà più importanti della Toscana che ci accompagnerà in un percorso di formazione calcistica ed educativa di ogni nostro ragazzo, con periodici meeting, corsi e stage federali, sia nella crescita sul piano strutturale. Per noi usufruire di una struttura del genere ed essere affiancati da una società tanto blasonata sono grandi motivi di orgoglio”.