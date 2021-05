Un progetto da 36 milioni di euro per una nuova casa della Pantera da almeno 16mila posti, capienza minima per la Serie A. Sono questi i primi numeri del progetto del nuovo stadio della Lucchese annunciati oggi (17 maggio) dal presidente Bruno Russo, il direttore generale Mario Santoro e l’amministratore delegato Alessandro Vichi dopo la convocazione della conferenza dei servizi preliminare.

Per l’occasione è stato proiettato un primo video di presentazione del progetto del nuovo Porta Elisa, ma tutti i dettagli verranno svelati e approfonditi durante la presentazione ufficiale del 3 giugno.

Il progetto prevede la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello stadio Porta Elisa. La nuova casa della Lucchese ospiterà una hall con bar, una sala hospitality, sky box, foresteria, ludoteca, palestra, centro medico e la sala stampa. È prevista la demolizione tribuna est e tribuna distinti esistente, con realizzazione settore E e tribuna curva est (2439 posti), settore D per gli ospiti (1065 posti) e un parcheggio interrato. Nel progetto anche la demolizione della tribuna ovest, con realizzazione settore B curva ovest (3555 posti) e parcheggio interrato. Verrà restaurato, infine, il settore A tribuna su storica (2118 posti) e realizzato il settore C tribuna nord con 28 sky box e 20 palchetti. La nuova struttura offrirà posti al coperto e una rinnovata e moderna illuminazione.

“Il nostro progetto è fortemente legato al nuovo stadio – afferma il presidente Bruno Russo -. Lucca, per avere un futuro importante nel mondo del calcio, deve puntare su questo progetto. L’obiettivo dello stadio è fondamentale. Finalmente è stata convocata la prima conferenza dei servizi preliminare, un primo passo importante affinché il progetto arrivi fino in fondo. I ritardi sul progetto sono legati alla pandemia, ma ci tenevo a ringraziare tutto il consiglio comunale di Lucca, maggioranza e opposizione. Tutti hanno sposato un progetto troppo importante per la città: il nuovo stadio è fondamentale per avere ambizioni nel calcio moderno. Ringrazio Aurora immobiliare e gli imprenditori lucchesi legati al progetto, grazie per aver creduto e scommesso su questa città e su questa società. Ci saranno sicuramente difficoltà ad arrivare fino in fondo, ma ripeto, questo è un progetto importante e ambizioso”.

Il costo e le tempistiche: “Il progetto del nuovo stadio prevede un investimento da 36 milioni di euro (più Iva e eventuali spese impreviste). Il rinnovato Porta Elisa avrà almeno 16mila posti, il minimo per disputare la Serie A. In quanto verrà realizzato? Difficile da dire e non dipende da noi. Tutti quanti conoscono le problematiche del Porta Elisa, così non si può andare avanti. C’è massima condivisione sul progetto. Alla conferenza dei servizi saranno chiamati ad esprimersi circa 40 soggetti, probabilmente ci sarà da rivedere qualcosa. Ma tutti i passi fatti fino ad ora sono stati positivi, non sono state trovate criticità. Se tutto dovesse andare nel verso giusto, i lavori per il nuovo stadio saranno assegnati a primavera del 2022”.

“Il 3 giugno – annuncia Mario Santoro – presenteremo ufficialmente il progetto stadio, con il plastico e un video di presentazione. Saranno presenti tutte le istituzioni, tra cui il presidente della Lega Pro (Francesco Ghirelli ndr) e sarà aperta ai tifosi. Adesso c’è qualcosa di reale, da poter toccare con mano. È il sogno di tutti realizzare un rinnovato stadio, è troppo importante per la città”.