Il baseball è uno degli sport che non ha conosciuto stop a causa pandemia e la stagione 2021 è ai blocchi di partenza. La neo società Drk sport di Capannori quest’anno raddoppia portando al Campionato esordienti toscano la giovanissima squadra dei Draghetti-Il Granaio, frutto di un anno di lavoro dello staff recruiting della società.

Sono 14 i ragazzi sotto la guida del manager Alessandro Soldaini, coadiuvato dai coach Marco Simi e Marina Cadringher, che domenica scorsa (16 maggio) hanno debuttato sul campo di Sesto Fiorentino vincendo la loro prima gara contro i coetanei del Padule Baseball (24-13) accompagnati dall’entusiasmo dei genitori.

Con la società del presidente Gianpaolo Mazzarri, la Drk sport rinasce con un programma nuovo che vuol portare la società in breve tempo a coprire ogni categoria giovanile e senior ‘strizzando l’occhio’ anche al softball, storicamente fiore all’occhiello dello sport anni 80-90 del comune di Capannori.

Domenica (23 maggio) i Draghetti giocheranno a porte chiuse (causa normative Covid) sullo storico campo di Carraia in gestione alla Checchi Calcio. Sempre domenica prende il via anche il campionato Senior C dove la Drk presenta per il secondo anno una propria rappresentativa e cercherà di bissare l’ottimo campionato dello scorso anno. Quest’anno il manager Antonio Modestino rinforza la squadra con l’innesto di alcuni giocatori di esperienza innesti su un telaio giovane, come molto giovane è il monte di lancio. Lanciatori ventenni, tutti di formazione italiana, che avranno un campionato non facile per affinare esperienza e crescita. I Drakes debuttano domenica alle 15 sul campo dell’acquedotto.